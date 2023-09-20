إحباط عملية لتهريب المخدرات من لبنان إلى أوروبا (فيديو)

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية إحباط تهريب كمية من حشيشة الكيف في طرد بريدي إلى إحدى الدول الأوروبية.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 24-8-2023، أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي عملية تهريب كمية 2,3 كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبأة بطريقة محترفة داخل لوحة خشبية، كانت معدة للتهريب بواسطة طرد بريدي الى إحدى الدول الأوروبية، وباستخدام هوية مزورة".

وأفادت بأنه تم كشف مستخدم الهوية المزورة، بحيث تبين أنه يدعى: ح. م. (مواليد عام 2000، لبناني)، وأنه سينتقل من البقاع إلى بيروت لتنفيذ عملية تهريب أخرى"، مبينة أنه ""بتاريخ 10-9-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عمليات الرصد والتعقب، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة عليه وتمكنت من توقيفه، كما ألقت القبض على شخص آخر كان برفقته، ويدعى: ر. ج. (مواليد عام 1998، لبناني) كانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، كما ضبطت فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي 130 كلغ من مادة حشيشة الكيف بالإضافة الى مسدس حربي والهوية المزورة ومبلغ مالي".

ونشرت المديرية عبر صفحتها على منصة X فيديو يظهر عملية ضبط المخدرات.

إحباط عمليّة تهريب مخدّرات إلى أوروبا بعمليّة نوعيّة من قبل المجموعة الخاصّة ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي #قوى_الأمن#الأمن_أمانة#تجار_الموت — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 20, 2023

المصدر: RT