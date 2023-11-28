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الجيش الإسرائيلي: تم استهداف جنودنا بـ3 عبوات في موقعين مختلفين شمال غزة

الإمارات تستقبل مجموعة جديدة من الأطفال ومرضى السرطان الفلسطينيين (صور)

أخبار العالم العربي

الإمارات تستقبل مجموعة جديدة من الأطفال ومرضى السرطان الفلسطينيين (صور)
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وصلت مجموعة جديدة من 93 مصابا معظمهم من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين إلى الإمارات  لتلقي العلاج، في إطار حملة "الفارس الشهم 3" الإماراتية لدعم منكوبي غزة.

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ويأتي ذلك ضمن توجيه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين، وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات.

وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش بمصر في مطار أبوظبي، وعلى متنها 93 من الأطفال الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 80 مرافقا من عائلاتهم.

وقالت مها بركات، مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون الصحة: "هذه الرحلة الثالثة والتي تأتي ترجمة لمشاعر الخير التي يكنها شعب دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين. ومحاولة لمد يد الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وللقطاع الطبي الذي يعاني في القطاع".

الإمارات تستقبل مجموعة جديدة من الأطفال ومرضى السرطان الفلسطينيين (صور)

وأضافت أن المستشفيات في الإمارات ستقدم للمصابين ولمرضى السرطان أعلى مستويات الرعاية الصحية، موضحة أن الدعم الإنساني سيتواصل للتخفيف عن كاهل الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعيشون ظروفا مأساوية.

وفي هذا الصدد، وجه بن زايد بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار، كما وجه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

الإمارات تستقبل مجموعة جديدة من الأطفال ومرضى السرطان الفلسطينيين (صور)

المصدر: RT+ وكالات

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