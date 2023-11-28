إسرائيل تفرج عن 33 أسيرا فلسطينيا بينهم 3 سيدات و30 طفلا ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق التبادل مع حماس

أفرجت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عن 33 معتقلا، بينهم 3 سيدات و30 طفلا، عند سجن "عوفر" غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس، ضمن الدفعة الرابعة من "صفقة التبادل".

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين المعتقلينَ المفرج عنهم في مدينة رام الله، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين قبيل الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلنا في بيان مشترك، قائمة أسماء الدفعة الرابعة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين تم الإفراج عنهم الليلة، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، وتضم 3 سيدات، و30 طفلا، وهم:

المعتقلات:

- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان/ جنين

- نفوذ جاد عارف حماد/ القدس

- عطاف يوسف محمد جرادات/ جنين

المعتقلون الأطفال:

- آدم عبودة حسن غيث/ القدس

- صلاح الدين محمد صلاح هدرة/ القدس

- عمر إبراهيم عمر أبو ميالة/ القدس

- محمد مهند محمد أبو حمص/ القدس

- منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم

- عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة

- يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة

- أحمد بشار جمعة أبو عليا/ رام الله والبيرة

- نديم محمد حسين أبو عرة/ طوباس

- عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة

- علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة

- محمد سامح جودت سليمان/ رام الله والبيرة

- عبد الله أكرم محمد اخليل/ الخليل

- جواد توفيق يوسف كميل/ جنين

- خليل فراس خليل هيكل/ القدس

- خالد أبو عصب/ القدس

- محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب/ الخليل

- أحمد نزيه ديب أبو عادي/ رام الله والبيرة

- أيهم محمود موسى نخلة/ رام الله والبيرة

- صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم

- دجانة محمود موسى عطون/ القدس

- يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل

- حمزه صالح محمد داود/ قلقيلية

- قسم خالد محمود العلامي/ الخليل

- يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس

- محمد غازي محمد نزال/ جنين

- ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة

- مشعل نمر نايف بني جابر/ نابلس

- يزن أيمن عبد الفتي بني جابر/ نابلس

- محمد هاني راتب هيموني/ القدس

وأفرجت حركة "حماس" عن 69 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين، خلال الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة في قطاع غزة.

المصدر: وفا