الأزهر يحيل 142 طبيبا إلى النيابة العامة

أحال رئيس جامعة الأزهر بالقاهرة في مصر 142 طبيب بالدراسات العليا بجامعة الأزهر إلى النيابة العامة، بسبب تقدمهم بأوراق غير صحيحة بملفاتهم أثناء طلب الالتحاق بالكلية.

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جاء ذلك بناء على مذكرة عرضت على رئيس جامعة الأزهر بالقاهرة، بما ورد إلى مكتب المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وفيما ورد بمذكرة عميد كلية طب بنين القاهرة والمتضمنة إحالة 142 طبيب دراسات عليا إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك لتقدمهم بأوراق غير صحيحة بملفاتهم أثناء طلب الالتحاق بالكلية، بناءً على ما انتهت إليه قرارات مجالس التأديب الصادرة بشأنهم والمتضمنة كشفًا بأسماء الأطباء وتخصصاتهم والأوراق غير الصحيحة المقدمة منهم.

المصدر القاهرة 24