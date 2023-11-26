السفير الايراني لدى الرياض يلتقي وزير الداخلية السعودي

التقى السفير الإيراني لدى الرياض علي رضا عنيتي اليوم الأحد، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وعلى صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب علي رضا عنيتي:" التقيت اليوم مع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي".

وأضاف: "تم في هذا اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني وإنفاذ القانون، وتفعيل لجان حرس الحدود ومكافحة المخدرات وغيرها من اللجان الفرعية".

المصدر: "مهر"