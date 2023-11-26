من القدس وأريحا وجنين وطولكرم وغيرها.. الأطفال المنتظر الإفراج عنهم مساء اليوم الأحد

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة 3 من الأطفال الفلسطينيين المشمولين باتفاق التبادل بين إسرائيل وحماس ليصار إلى الإفراج عنهم مساء اليوم الأحد.

وتضمنت القائمة فقط أسماء الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم 26 نوفمبر وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم 39.

ومن مدينة القدس وحدها سيتم الإفراج عن: سلطان سامر محمود سرحان، قسام إياد أحمد أعور، محمد أحمد محمود أعور. نصر الله إياد أمجد أعور. خليل أحمد خليل أعور. أمين محمد أمين عباسي. مصطفى محمد ابراهيم عباسي. أحمد قادري محمود شيحة. سمير سامر سمير بختان. محمد عبوده حسن غيث. موسى حميدان فضل محتسب. أيهم عدنان صبحي شاعر. ريان عدنان حسن عتيق. مالك مراد خالد بوجة. محمد ابراهيم محمد عبد الجبار. نشأت باسم طالب دوابشة. يوسف فواز فايز برقان. نور الدين زياد راشد قواسمي. غنام موسى غنام أبو غنام. حسن ياسر حسن ياسر. عبد الرحمن عامر فخري الزغل.

من رام الله

اشتملت الدفعة على الأطفال: محمود نمر عيد عطا. عمر عماد حسن عطشان. عبادة حسام أحمد خليل.

من الخليل

خليل محمد بدر زماعرة. حسن وليد جمال صبارنة - الخليل حلحول. زيد نعيم شحدة عرعر.

من بيت لحم

عمار محمود يوسف ثوابتة. يزن عامر علي صباح.

من أريحا

موسى مهند موسى الوريدات، وموعد عمر عبد الله الحاج. ومن نابلس أسامة نايف أسامه مرمش.

من طولكرم

إبراهيم مؤيد إبراهيم ظافر، عمر شاكر سهيل محاجنة، عدنان حازم عدنان عيد.

والباقون هم أحمد عطية أحمد العديني من قلقيلية، ومجد رائد مسعود فريحات ووحيد اسماعيل جميل صبيح من جنين، وعلاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة من رفح.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية استعدادها للإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين وفقا للمخطط الذي تم الاتفاق عليه لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".

المصدر: RT