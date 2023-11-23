مصر..ساويرس يعلق على دعوة إلى ترشحه للرئاسة ويرد على سؤال بخصوص من سينتخب

رد رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس اليوم الخميس، على سؤال حول المرشح الرئاسي الذي سيصوت له في الرئاسيات المصرية المقبلة.

وعلى حسابه في منصى "إكس"، كتب نجيب ساويرس ردا على طلب من أحد متابعيه بأن يجيب "بكل صراحة وشفافية" لمن سيمنح صوته في الانتخابات: "مش هنتخب".

وعلق ساويرس على دعوة ناشط آخر له في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترشح للرئاسة، حيث كتب قال الناشط: "ما ترشح نفسك يا هندسة بس توعدنا متعملش حفلات والمناظر اللي بنشوفها وصوتنا معاك كعقلية اقتصادية"، ليرد ساويرس بتعبيرات ضاحكة: "بناقص…. إلا الحفلات".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر 2023 على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

المصدر: RT