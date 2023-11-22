السودان.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي ينهي مهام 4 وزراء و6 ولاة

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنهاء تكليف 4 وزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البرهان قرر إنها تكليف كل من وزير الداخلية، فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.

وزير الداخلية.



٢/ إنهاء تكليف السيد محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل.



٣/ إنهاء تكليف السيدة بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة.



٤/ إنهاء تكليف السيد عبد العاطي احمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف. — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 22, 2023

كما أصدر أمرا بتعيين كل من اللواء شرطة م خليل باشا سايرين أمرقيل على رأس وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير وزيرا للعدل، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة، وأسامة حسن محمد أحمد، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.

١- تكليف/ السيد اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل - بمهام وزارة الداخلية.



٢- تكليف/ السيد معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل.



٣- تكليف/ السيدة محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة.



٤-تكليف/ السيد أسامه حسن محمد أحمد - بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 22, 2023

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي أيضا قرارا بإنهاء تكليف 6 ولاة وهم، عوض الله العاقب والي الجزيرة، خوجلي حمد عبد الله والي كسلا، الباقر أحمد علي والي الولاية الشمالية، معتصم عبد السلام عوض عبد السلام والي غرب كردفان، سعد آدم بابكر ولاية وسط دارفور، وحامد محمد التجاني هنو والي جنوب دارفور.

وأمر بتعيين كل من الطاهر إبراهيم الخير الحسن واليا لولاية الجزيرة، ومحمد موسي عبد الرحمن يونس واليا لولاية كسلا، وعوض الله محمد واليا للولاية الشمالية، وعصام الدين هارون أحمد محمد واليا لولاية غرب كردفان.

١- تكليف السيد/ الطاهر إبراهيم الخير الحسن بمهام والي ولاية الجزيرة.



٢- تكليف السيد/ محمد موسي عبدالرحمن يونس بمهام والي ولاية كسلا.



٣- تكليف السيد/ عابدين عوض الله محمد بمهام والي الولاية الشمالية.



٤- تكليف السيد/ عصام الدين هارون أحمد محمد بمهام والي ولاية غرب كردفان. — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) November 22, 2023

المصدر: وكالة الأنباء السودانية