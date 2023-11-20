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الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن السفينة المحتجزة

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الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن السفينة المحتجزة
AP Kristijan Bracun
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طالبت الولايات المتحدة الحوثيين بالإفراج عن السفينة التي استولوا عليها في البحر الأحمر، معتبرة احتجازها "انتهاكا للقانون الدولي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "استيلاء الحوثيين على هذه السفينة في البحر الأحمر يعتبر انتهاكا فظا للقانون الدولي".

وأضاف: "نطالب بالإفراج عن السفينة وطاقمها فورا".

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وأشار إلى أن واشنطن تعتزم التشاور مع حلفائها وشركائها في حال الضرورة، بشأن الخطوات التي قد تتخذها لاحقا في هذا الصدد.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت يوم الأحد عن احتجازها سفينة Galaxy Leader، التي كانت تسير تحت علم باهاماس، والتي قال الحوثيون إنها تابعة لشركة إسرائيلية.

وأكد الحوثيون أنه قاموا باحتجاز السفينة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونفت إسرائيل وجود أي علاقة لها بهذه السفينة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي إسرائيلي على متنها.

المصدر: تاس

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