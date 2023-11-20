برلماني مصري يهاجم كامل الوزير: "اقترضت بحجم قروض مصر من الملك فاروق لغاية عدلي منصور"

انتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، الحكومة بسبب التوسع في سياسة الاقتراض دون هوادة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان.

وقال النائب: السكك الحديدية التي تريد توريد 1300 عربة جديدة بقروض ضخمة، تحقق 10 مليارات جنيه خسائر رغم كل القروض التي تطلبها، وأصبحت متأكد من أن سبب سوء النتائج هو حجم الاقتراض الذي وصل وفقا لتقديراتي، إلى ديون 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن ديون مصر الخارجية منذ الملك فاروق وحتى عدلي منصور بلغت في إجمالها 45 مليار دولار.

وقال النائب: السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي لمصر منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور، وهو أمر غير معقول، متابعا: تلك المنظومة لا تحقق أرباحا، ولديها عجز سنوي، ولا نعرف متى سوف نستطيع سداد الدين، لذا أرفض القرض بشكل واضح.

المصدر: RT