مصر.. لاعب "السكة الحديد" لكرة القدم يعلق على مقتل ذويه في قصف إسرائيلي على غزة

علق عثمان جهاد أبو سليخة، لاعب نادي "السكة الحديد" لكرة القدم، على مقتل والدته وشقيقته في فلسطين نتيجة القصف المستمر، من جانب القوات الإسرائيلية.

وقال جهاد: "تلقيت خبر استشهاد والدتي وشقيقتي صباح اليوم عن طريق عمتي، لم أتواصل معهم من فترة طويلة جدا، وآخر مرة كانت منذ 20 يوما، بحسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

وأضاف جهاد: "تم دفنهم صباح اليوم، وأحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء، في الفردوس الأعلى من الجنة، وربي يصبرني على فراقهم".

وفي سياق متصل، نشر أمير عزمي مجاهد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك نبأ استشهاد ذوي لاعب الفريق عثمان جهاد، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، استشهاد والدة وشقيقة لاعب السكة الحديد عثمان جهاد اللاعب الفلسطيني".

المصدر: القاهرة 24