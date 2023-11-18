الرئاسة الفلسطينية: خيار وحيد أمام إسرائيل والإدارة الأمريكية

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "إننا نشعر بالدهشة من مواصلة واشنطن عرقلة وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة"، وما يصاحبه من عمليات إخلاء وتدمير لمستشفيات غزة.

وأضاف أبو ردينة: "نجدد مطالبتنا للإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد أنه ليس هناك خيار آخر "أمام إسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة الجارية في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد".

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: "نحذر مرة أخرى من أن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي".

المصدر: وكالة وفا للأنباء