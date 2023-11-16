الجزائر تعيّن سفيرا جديدا لدى إسبانيا بعد أشهر من الخلاف مع مدريد

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية يوم الخميس أن بلادها عينت سفيرا جديدا لدى إسبانيا بعد حوالي 20 شهرا من الخلاف الدبلوماسي حول انقلاب موقف مدريد بشأن قضية الصحراء الغربية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "وافقت الحكومة الإسبانية على تعيين السيد عبد الفتاح دغموم سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة إسبانيا".

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وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في مارس 2022 احتجاجا على تغير موقف إسبانيا، حيث جاء في بيان للخارجية "تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات الإسبانية"، مضيفا أن "الجزائر تستغرب الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية".

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت عن تغيير في موقفها المتعلق بقضية الصحراء من خلال دعمها لموقف الرباط علنا وللمرة الأولى.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي في برشلونة: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقدمة في 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

كما قررت الجزائر في يونيو 2022 تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا التي أبرمت في الـ 8 أكتوبر 2002، بعد تغيير موقفها من الصحراء الغربية.

المصدر: RT