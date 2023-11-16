لافروف يدعو إلى الجلوس خلف طاولة المفاوضات بعد وقف القتال في غزة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب مباشرة بعد وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، الجلوس خلف طاولة المفاوضات والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية.

وأضاف لافروف: "على المدى الطويل، لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال إنشاء دولة فلسطينية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي. وكلما تأخر حل هذه القضية، كلما أصبح ضمان الاستقرار في هذه المنطقة برمتها أكثر صعوبة. ولذلك، فإننا نؤكد من جديد موقفنا بشأن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية فور توقف القتال وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة".

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وشدد الوزير الروسي خلال ذلك، على أن هذه القضية في غاية التعقيد.

وقال: "إذا نظرنا إلى الخريطة، فسنرى أنه لم يتبق سوى القليل من الأراضي التي يجب إنشاء دولة فلسطينية فيها، خاصة في الضفة الغربية. هناك، نتيجة للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، تم إنشاء مستوطنات غير معترف بها كقانونية من قبل أي دولة في العالم".

وأوضح لافروف، أنه حتى الولايات المتحدة أدانت مثل هذه التصرفات من جانب إسرائيل، لذلك هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.

المصدر: نوفوستي