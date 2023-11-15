السوداني: "الله أكبر اجت مع اسم غزة" (فيديو)

أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اسم غزة على أول جسر يشيّد على نهر دجلة منذ أكثر من 3 عقود.

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وأظهر مقطع فيديو السوداني خلال اجتماع وهو يتحدث عن بدء المشاريع، ثم أعلن عن قرار تسمية أول جسر يشيّد على نهر دجلة منذ أكثر من 3 عقود غزة، ليتزامن ذلك مع رفع الآذان، فقال: "الله أكبر اجت مع اسم غزة.. الحمد لله".

وأمر السوداني، صباح اليوم الأربعاء، بمباشرة الأعمال التنفيذية لـ3 مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد ضمن الحزمة الأولى، التي تضمنت إنشاء مجسّرات وجسور واستحداث طرق جديدة في جانب الكرخ.

وأطلق الأعمال التنفيذية لكل من مشروع تنفيذ وإنشاء جسر الزعفرانية بطريق (دورة- يوسفية) للمرور السريع، ومشروع تطوير تقاطع الشالجية والطوبجي غرب ‏بغداد، الذي يعد من التقاطعات المهمة، ومشروع تصميم وتنفيذ مجسّر ‏الطلائع وربطه بشارع 80 في منطقة البيجية.‏

ووجه رئيس الوزراء العراقي الشركات المنفذة من القطاع الخاص، بإنجاز أعمالها بأسرع وقت ممكن، من خلال العمل بثلاثة فترات، وإيجاد طرق بديلة للتخفيف عن المواطنين، كما شدد على الفحوصات المختبرية لكلّ المواد الأولية المستخدمة في البناء، بما يحقق المتانة والتنفيذ الأمثل للمشاريع.

المصدر: RT