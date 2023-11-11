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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدين المؤسسات الدولية ويطالب بالتدخل الفوري لحماية مجمع الشفاء الطبي

أخبار العالم العربي

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يدين المؤسسات الدولية ويطالب بالتدخل الفوري لحماية مجمع الشفاء الطبي
RT
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دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تخلي المؤسسات الدولية عن مجمع الشفاء الطبي، وتركه يواجه الموت دون تدخل.

وطالب منظمتي الصليب الأحمر والصحة العالمية ومنظمة "أوتشا" والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية بالتوجه الفوري والعاجل إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته من الكارثة التي يتعرض لها.

وحمل المكتب المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وسلامة جميع الجرحى والنازحين المتواجدين في جميع المستشفيات وخاصة في مجمع الشفاء الطبي والذين ينتظرون القتل من قبل جيش الاحتلال مع سابق الإصرار.

وأعلنت صحة غزة اليوم أنه تقرر حفر مقبرة جماعية داخل حرم مجمع الشفاء الطبي لدفن 100 جريح فارقوا الحياة في المجمع المحاصر، الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي متواصل.

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

المصدر: RT

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