مندوبة مالطا: مجلس الأمن الدولي يقترب من تبني قرار بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزيير، أن مجلس الأمن الدولي اقترب من تبني قرار حول التصعيد الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقالت المندوبة للصحافيين، يوم الجمعة، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نحن أقرب إلى ذلك منا في أي وقت مضى".

ولم تكشف المندوبة عن أية تفاصيل بشأن بنود القرار المحتمل، مكتفية بالقول إنها لا تريد الإساءة إلى مسيرة صياغة الوثيقة.

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وكان مجلس الأمن الدولي قد بحث 4 مشاريع قرار حول النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكنه لم يتمكن من تبني أي واحد منها.

وفي الوقت الراهن يعمل 10 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي على صياغة مشروع قرار جديد، من المتوقع أن يضم بعض البنود من المشاريع التي لم يتسن تبنيها في وقت سابق.

المصدر: تاس