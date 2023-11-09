تحذير في مصر من "النازيين الجدد" في أمريكا وأوروبا

حذر نقيب الصحفيين في مصر خالد البلشي من "النازيين الجدد" الذين يحكمون العالم حاليا في أمريكا والدول الأوروبية، ولاسيما في ظل الكوارث التي تحدث في غزة وفلسطين.

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وقال خالد البلشي خلال اسقبال السفينة اليابانية "قارب السلام" في بورسعيد المصرية، إنه كان حريص على الحضور، لأنهم يحملون رسالة يجب أن تمتد للعالم لوقف الحرب فورا، وأوقفوا القتل فورا واستهداف المدنيين والأطفال، وأوقفوا استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واستهداف كل الشعب الفلسطيني لمجرد أنه يريد الاستقلال.

وأشار البلشي إلى أن القنابل التي القيت على غزة، تعادل قنبلتي هيروشيما ونجازاكي ومع ذلك هناك شخص وزير إسرائيلي يهدد غزة بالنووي.

وأكد أن هناك مذبحة نازية جديدة بشعة ترتكب في غزة بدعم صهيوني.

ووصف البلشي ما يحدث في فلسطين بالحرب النازية التي لا تفرق بين صغير وكبير وتقتل بشكل بشع، وطالب في وجود 1800 ياباني بوقف العدوان علي قطاع غزة، ورفض فكرة التجهير، وكذلك استهداف المستشفيات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية