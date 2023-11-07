الجيش السوداني يستهدف بالطيران مواقع للدعم السريع في الخرطوم (صور)

أفاد مراسلنا في الخرطوم بأن سلاح الطيران التابع للجيش السوداني قصف اليوم الثلاثاء، تمركزات قوات الدعم السريع في منطقة الجريف غرب، ومحيط المدرعات.

وأضاف مراسلنا أن القصف تسبب في اندلاع حريق هائل في أحد المواقع بمصفاة الجيلي بالخرطوم، وتصاعد أعمدة الدخان الأسود.

من جانبه حركت قوات الدعم السريع مدافعها من شرق الخرطوم باتجاه تمركزات الجيش في المدرعات والقيادة العامة وسلاح الإشارة.

RT

RT

المصدر: RT