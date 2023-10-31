صحة غزة تحذر من وفاة مرضى وجرحى: خلال ساعات سيتوقف المولد الرئيسي في مجمع الشفاء والإندونيسي

حذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "الإنذار الأخير.. ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي".

وأضاف أشرف القدرة: "نوجه نداء استغاثة عاجلة إلى كل إخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بالوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

وأردف: "نوجه نداء استغاثة إلى دول العالم لإنقاذ 42 طفلا تحت أجهزة دعم الحياة في حضانات الأطفال، و62 جريحا ومريضا تحت التنفس الصناعي و650 مريضا بالفشل الكلوي ومئات العمليات في غرف العمليات وغيرهم من المرضى والجرحى.. ونناشد كافة أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا من لديه أي كمية من الوقود أو يعرف مكانا به وقود لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

وقي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض، فيما تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 317 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيلياً.

المصدر: RT