السيسي: مصر دولة قوية جدا لا تمس

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث دخول طائرات مسيرة الأجواء المصرية أمس الجمعة، مؤكدا على أن مصر "دولة قوية جدا لا تمس".

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وفي ما يلي ملخص كلمة الرئيس السيسي:

أيا كان الجهة التي جاءت منها الطائرات المسيرة أمس فأنا حذرت من قبل من اتساع دائرة الصراع الحالي في غزة.

الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها بقوة جيشها وشبابها.

سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر وحريصون على بناء البلد.

أتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولاحظت حالة القلق المتزايدة بشأن ما يحدث، ومصر تحاول لعب إيجابي حاليا وسابقا حرصا على الاستقرار.

أنا حذرت من قبل من اتساع نطاق الصراع ولن يكون في صالح المنطقة وذلك تعقيبا على دخول طائرات مسيرة أمس للحدود المصرية.

لا تقلقوا من الوضع الحالي، ونحن نبذل جهدا كبيرا لوقف الاقتتال في قطاع غزة وإدخال كل المساعدات الإنسانية بحجم يتناسب مع حجم الاحتياج داخل القطاع.

نسجل تقديرا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالهدنة في غزة.

الاحتياج في غزة ضخم جدا ولا يمكن تحديده فقط بعشرين شاحنة أو حتى 100 شاحنة.

حريصون على أن يكون لنا دور إيجابي في التخفيف من خلال الإفراج عن الأسرى الموجودين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية مصرية بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء، في نطاق الجيش الثالث الميداني، على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار دون تسجيل خسائر بشرية. ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث العسكري المصري إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية" سقطت صباح الجمعة قرب مستشفى طابا في محافظة جنوب سيناء. وأضاف: "حادث سقوط الطائرة المسيرة في طابا قيد التحقيق من الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة طفيفة لـ6 أشخاص، تلقوا الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.

المصدر: RT