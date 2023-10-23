الأمم المتحدة: أكثر من 19 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل

نزح أكثر من 19 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل في منطقة الحدود، تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، حسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين أن "ارتفاع الحوادث عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان" أدى إلى نزوح 19646 شخصا "ضمن الجنوب وفي مناطق أخرى في البلاد".

Between the 10th and 21st of October, about 19,646 persons mostly from South #Lebanon 🇱🇧 and other regions in the country fled their homes due to cross-border incidents at the Lebanese southern borders, according to @DTM_IOM.



More details: https://t.co/BOlOMsLsQApic.twitter.com/Hual1OSTCg — IOM MENA (@IOM_MENA) October 23, 2023

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة محمد علي أبو نجيلة لوكالة "فرانس برس": "نتوقع أن ترتفع الأعداد مع استمرار التوترات عبر الحدود" أو إذا حدث تصعيد في أعمال العنف.

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وشنت حركة "حماس" هجوما واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة في 7 أكتوبر ضمن عملية "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى مقتل نحو 1400 شخصا، ورد الجيش الإسرائيلي بحملة قصف لغزة خلفت أكثر من 5000 قتيل بين الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، وفقا لحكومة "حماس".

بدوره، شن "حزب الله" اللبناني هجمات متصاعدة على إسرائيل، مما أثار مخاوف من أن الحزب يعتزم فتح جبهة ثانية من لبنان لدعم "حماس"، مما دفعت الجيش الإسرائيلي لتنفيذ ضربات عبر الحدود على لبنان وإخلاء سكان عدد من البلدات الواقعة في المنطقة الحدودية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إنه إذا دخل حزب الله الحرب فسيؤدي ذلك إلى دمار لا يمكن تخيله للحزب ولبنان.

المصدر: أ ف ب