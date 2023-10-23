السيسي يطلع على زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لإسرائيل ويوجه رسالة حول غزة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة حول غزة لأعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وعلى رأسهم السيناتور "ليندساي جراهام".

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وصرح المستشار باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، بأن الرئيس المصري أكد خلال استقباله وفد الكونغرس الأمريكي موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشهد اللقاء حوارا متعمقا حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث حرص الوفد الأمريكي على الاستماع لوجهات نظر وتقييمات الرئيس السيسي بشأن تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الشأن، وأطلع السيسي على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة.

المصدر: RT