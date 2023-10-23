وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان التصعيد العسكري في غزة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا من نظيره السوري فيصل المقداد، بحثا فيه مستجدات استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها.

وخلال الاتصال، شدد الجانبان على "ضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة، وأهمية إيجاد حل عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5087 قتيلا و15273 جريحا في القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT