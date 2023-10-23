صحيفة: أوروبا تقدم أموالا لمصر لمنع تدفق اللاجئين إليها

كشفت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لعقد اتفاقية مع مصر بشأن قيود الهجرة والدعم المالي فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقالت الصحيفة إنه على هامش قمة 21 أكتوبر في القاهرة، ناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، اتفاقا مع الجانب المصري من شأنه أن يحد من تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وبموجب شروطه، سيقدم الاتحاد الأوروبي لمصر الأموال اللازمة لمكافحة البطالة وهو ما سيفيد الوضع الاقتصادي في البلاد ويجب أن يحد من هجرة المزيد من الأشخاص من الشرق الأوسط إلى الدول الأوروبية.

وقال أحد المسؤولين الذين قابلتهم الصحيفة: "إن جوهر الاتفاق هو تحقيق الاستقرار في البلاد، حيث تقوم مصر بعمل جيد في مجال الهجرة، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية فالأمر يتعلق بالدعم المالي".

وكما أشارت المصادر، فإن اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الموقعة في يوليو من هذا العام، يمكن أن تصبح مثالا للاتفاقيات مع مصر، لأنها لا تعني السيطرة على الهجرة فحسب، بل الدعم الاقتصادي أيضا.

ومع ذلك، لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل المحددة للاتفاقيات، بما في ذلك حجم وقنوات التمويل من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: فايننشال تايمز