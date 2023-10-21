تعرض طائرة تونسية في قوات حفظ السلام بمالي لطلق ناري

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية نقلا عن مصدر وصفته بالمأذون، إن الطائرة "س 130" التونسية والتابعة لوحدة النقل العاملة بمالي (MINUSMA)، تعرضت ظهر الخميس إلى طلق ناري أرضي.

وأكد المصدر أن الطلق الناري لم يحدث أضرار جسيمة بالطائرة أو أي إصابات في صفوف الطاقم.

وصرح المصدر ذاته بأنه تم إصلاح العطب والإقلاع مجددا لمواصلة الرحلة.

وأشار إلى أن الطائرة التونسية تساهم في مهمات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة.

المصدر: "موزاييك"