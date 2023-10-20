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مصر تستعد لمظاهرات غاضبة بعد تحذير السيسي لإسرائيل (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لمظاهرات غاضبة بعد تحذير السيسي لإسرائيل (صور)
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تستعد الميادين المصرية لمظاهرات عارمة تحت مسمى "جمعة الغضب"، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بحرب كبيرة على غزة ومدن فلسطينية أسقطت مئات الضحايا.

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ورصدت RT الاستعدادات للمظاهرات في عدة ميادين، بعد تحذير السيسي من إمكانية خروج الملايين من المصريين للشوارع لرفض تهجير الفلسطنيين إلى سيناء.

ومن المقرر بعد صلاة الجمعة أن يحتشد عدد كبير من المصريين وسط الميادين خاصة ميدان الحصري.

وكانت مظاهرات غاضبة في قلب القاهرة قد دعت إلى تدخل عسكري لجيوش العربية لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتأتي المظاهرات بعد قصف المستشفى المعمداني بغزة، مساء الثلاثاء، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن هجماتها بضراوة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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