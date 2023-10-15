اندلاع حريق كبير في شمال لبنان (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الاثنين باندلاع حريق كبير عند جسر حارة البرانية في طرابلس شمالي البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو للحريق الهائل، حيث تُسمع المناشدات لإطفاء الحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في منطقة التبانة بطرابلس، حيث التهمت النيران بسطات الباله الموجودة على جسر "أبو علي" في حارة البرانية.

وتمت الإشارة إلى أن الحريق كبير جدا ولم تعرف أسبابه حتى الآن.

حريق ضخم في التبانة - طرابلس.. النيران تلتهم بسطات الباله الموجودة على جسر ابوعلي في حارة البرانية pic.twitter.com/ZWaCl5RtZG — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 15, 2023

حريق ضخم في التبانة - #طرابلس.. النيران تلتهم بسطات الباله الموجودة على جسر ابوعلي في حارة البرانية#لبنانpic.twitter.com/sqhg6yVvo6 — rasdnewsonline (@rasdnewsonline) October 15, 2023

حريق كبير عند جسر حارة البرانية في #طرابلسpic.twitter.com/xVZudk95SG — كواليس بيروت - Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) October 15, 2023

بالفيديو : #افاد_مندوب_موقع_mdm_news عن حريق كبير عند جسر حارة البرانية في طرابلس pic.twitter.com/p5bu1KuO6Y — Mdm News (@MDMNews4) October 15, 2023

المصدر: RT