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اندلاع حريق كبير في شمال لبنان (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

اندلاع حريق كبير في شمال لبنان (فيديوهات)
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أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الاثنين باندلاع حريق كبير عند جسر حارة البرانية في طرابلس شمالي البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو للحريق الهائل، حيث تُسمع المناشدات لإطفاء الحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في منطقة التبانة بطرابلس، حيث التهمت النيران بسطات الباله الموجودة على جسر "أبو علي" في حارة البرانية.

وتمت الإشارة إلى أن الحريق كبير جدا ولم تعرف أسبابه حتى الآن.

المصدر: RT

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