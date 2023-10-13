قيادي في "حماس": نحن لم نبلغ أحدا من الحلفاء والأصدقاء بعملية "طوفان الأقصى"

قال عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة إن الحركة لم تبلغ أحدا من الحلفاء والأصدقاء بعملية "طوفان الأقصى".

وأكد بركة أن "حركة حماس عندما تصنع أسلحة في غزة فهي تدافع عن الشعب الفلسطيني ولا تأخذ إذناً من أحد، لأن غزة تحت الحصار منذ 2006 ونحن كمقاومة فلسطينية بحاجة إلى أسلحة لندافع عن شعبنا الفلسطيني خصوصاً أن العدو الصهيوني يمتك أحدث الأسلحة الأمريكية.

وأضاف "فنحن لم نطلب إذنا لا من روسيا ولا من غيرها من الدول الصديقة والمعنية بصناعة السلاح".

وأوضح بركة:"الجانب الروسي علم طبعاً كسائر دول العالم من خلال وسائل الإعلام. كل العالم من خلال وسائل الإعلام علم بهذه العملية لكن جرى تواصل...

ولكن جرى تواصل بعد ساعات من بدء العملية. أحد المسؤولين الروس اتصل بقيادة حماس مستفسراً حول العملية وتم وضعه بأهداف هذه العملية وأسبابها".





المصدر: RT