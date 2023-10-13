هبوط طائرة تركية في مطار العريش المصري تحمل مساعدات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي في مصر أقرب نقطة للحدود مع فلسطين طائرة شحن تركية تحمل مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن هذه هي ثاني شحنة مساعدات تصل لمطار العريش لصالح أهالي غزة بعد أن وصلت أمس الخميس أول شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها للقطاع.

وأضاف خالد زايد، مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، حيث سبق في اليوم الثالث للعدوان على غزة وقبل أن يتعطل السفر إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الأحمر المصري. وتابع أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في بيان لها إن: "مصر تدعو جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها، أن مطار العريش الدولي، تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، والتي تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

المصدر: RT