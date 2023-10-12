الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق العديسة جنوبي لبنان مع دوي صفارات الإنذار بكريات شمونا

أفاد مراسلنا مساء اليوم الخميس بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق العديسة جنوبي لبنان بالتزامن مع دوي صفارات الانذار بكريات شمونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل إنذار في مدينة المطلة، وجاري التحقيق في التفاصيل، وفق ما نقل الإعلام العبري.

وأفاد مراسلنا في لبنان بسماع أصوات انفجارات في محيط بلدة الخيام وسط دوي صفارات الإنذار في مستعمرة المطلة على الحدود جنوب لبنان.

وذكرت قناة "الميادين" حسب معلومات خاصة أن "المقاومة الإسلامية ("حزب الله" اللبناني)أطلقت مسيّرةً من الأراضي اللبنانية في أجواء فلسطين المحتلة".

وأضافت معلومات "الميادين" أن "قوات الاحتلال أطلقت المضادات الأرضية على المسيّرة على دفعتين قبل أن تسقطها داخل فلسطين المحتلة".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه عزز قواته في المناطق الحدودية مع لبنان.

وأمس الأربعاء، أكد مراسلنا، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، وردت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من القذائف على موقع الضهيرة.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

المصدر: RT