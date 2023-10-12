العاروري: خطة المقاومة الدفاعية أقوى من خطتها الهجومية وجميع الاحتمالات مفتوحة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، أن الخطة الدفاعية للمقاومة في غزة كانت جاهزة قبل أن يبدأ الهجوم، وهي أقوى بكثير من الخطة الهجومية.

وقال العاروري لقناة "الجزيرة الفضائية: "قبل أن يبدأ اقتحام غلاف غزة كانت الخطة الدفاعية جاهزة وهي أقوى بكثير من الخطة الهجومية، مقابل كل عمل يقوم به الاحتلال هناك خطة لدينا".

وتابع: "خطتنا الدفاعية أقوى كثيرا من الخطة الهجومية وهذا ما يدركه الاحتلال، فلم يستهدف الاحتلال البنية العسكرية للمقاومة بل استهدف المناطق المدنية والأحياء السكنية، إنه يستهدف كل شيء في غزة لكنه أخفق في المس ببنيتنا العسكرية".

وردا على المزاعم الغربية بقيام مقاتلي "كتائب القسام" والمقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قال: "يتهمنا الغرب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكنه يتجاهل أن الحرب ضدنا قامت على أساس استهداف المدنيين. نحن منطقة التعددية وتعايشنا عبر التاريخ سويا مع كل الديانات، لم يعرف عن منطقتنا الحروب الدينية بل الغرب هو الذي ولدت لديه كل الإيديولوجيات المتطرفة".

وشدد العاروري على أن "ـنا نحن كحركة حماس في إدارتنا وسياستنا لا نستهدف المدنيين، هجوم القسام كان عملية مرتبة ومنضبطة والتعليمات كانت بالهجوم على فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، تعليمات القيادة للمقاتلين كانت واضحة بعدم قتل الأطفال والنساء" وأضاف "لم يكن من خطة القسّام المس بالمدنيين أو قتلهم، لا يمكن أن تمس حماس بالمدنيين أو بالأسرى ونتصرف وفق قوانين الحرب الدولية".

وأشار إلى أن "1200 من عناصر القسّام هم كل من دخل المستوطنات وسيطر على فرقة غزة للجيش الإسرائيلي في وقت وجيز، وعندما انهارت فرقة غزة الإسرائيلية دخل مدنيون من أهالي غزة واشتبكوا مع المستوطنين فسقط مدنيون.. هناك أفراد عاديون من غزة تمكنوا من دخول المستوطنات وأسروا مدنيين ولكن هذه ليست خطتنا ولا مبادئنا، الجيش الإسرائيلي لم يتدخل حتى لحماية المدنيين في المستوطنات".

وأكد على أن كل الاحتمالات لدى المقاومة وحركة "حماس" مفتوحة "ولدينا حساباتنا في كل المجالات".

وأضاف نائب رئيس المكتب السياسي: "نعول على شعوب الأمة في مناصرتنا، وغدا الجمعة هو يوم نصرة فلسطين"، وشدد العاروري على أن "هذه المعركة مجرد جولة والعدو لم ينقطع عن استهداف شعبنا، المعركة متواصلة على طريق حرية شعبنا وحقنا بالعيش أحرارا، هذه معركة متقدمة على طريق حرية شعبنا وعدالة مطالبنا".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات