وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مصر ستنقل حمولتها إلى غزة (صور)

وصلت أول طائرة مساعدات إغاثية تحمل مواد طبية وأدوية من الأردن إلى مطار العريش الدولي شمالي سيناء، حيث ستنقل حمولتها برّا عبر رفح إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إنه "بالتنسيق مع مصر، سيصار إلى نقل هذه المساعدات وإيصالها للأشقاء في غزة من خلال معبر رفح"، موجها الشكر إلى مصر على "التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات الأردنية إلى غزة، استمرارا من المملكة بمد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء الفلسطينيين".

وحسب بيان الوزارة، كان في استقبال الطائرة سفير الأردن في مصر أمجد العضايلة، وممثلون عن الهلال الأحمر المصري.

RT

RT

وكان أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي أعلن صباح اليوم مغادرة الطائرة محملة بدفعة من الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدها بها لضمان استمرارية تقديم العلاج والإسعافات، وسط الحصار الإسرائيلي.

وأفاد بأن الهيئة فتحت باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي أو من خلال المحافظ الالكترونية، وعبر موقعها الإلكتروني.

المصدر: RT + "الدستور"