الأوقاف الفلسطينية تستنكر استهداف الجيش الإسرائيلي للمساجد في غزة

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قصف مسجد الأمين محمد في مدينة غزة ومسجد محمد الماليزي في محافظة خان يونس.

ووفقا لبيان الوزارة، "دمر القصف الإسرائيلي مقر اذاعة القرآن الكريم التابع للوزارة الكائن في برج فلسطين".

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ونددت الوزارة باستهداف المساجد والمقرات الشرعية والدينية، واعتبرت ذلك انتهاكا لحرمة دور العبادة الذي تحرمه القوانين والأعراف الدولية كافة.

وأضاف البيان: "هذه الجرائم ليست بغريبة على قوات الاحتلال المجرمة التي تستهدف بطائراتها وأسلحتها المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ودور العبادة، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

أمس السبت أطلقت حماس هجوما مباغتا صباح السبت ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف الصواريخ واختراق السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: RT