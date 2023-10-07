القنب الهندي المغربي "القانوني" يشق طريقه إلى الأسواق العالمية

أفاد مصدر مطلع يأن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، ستبدأ الأسبوع المقبل بتسويق أول محصول قانوني للبلاد في أسواق عالمية جديدة.

وأكد المصدر أن الوكالة ستنطلق بجولات عالمية من أجل تسويق المنتج المغربي، وستكون هولندا هي الوجهة الأولى، حيث سيتوجه مسؤولو الوكالة وعدد من المستثمرين المغاربة إلى هولندا من أجل المشاركة في لقاءات ثنائية والقيام بزيارات لوحدات إنتاجية، تحت إطار انفتاح المستثمرين على أسواق جديدة خارج البلاد.

ومن المقرر أن تكون الوجهة التالية هي البرتغال، ثم تستمر الجولة إلى دولة أخرى لم يتم تحديدها بعد كما ذُكر.

ويتزامن هذا مع انطلاق عملية حصاد أول محصول قانوني من القنب الهندي في المغرب العربي، تحت إشراف ورقابة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي تشرف على جميع مراحل الإنتاج من الزراعة إلى الحصاد والنقل، وبحسب المعطيات التي تم الحصول عليها فإن جميع المحاصيل سليمة ومطابقة للمعايير المصرح بها.

يذكر أنه في شهر مايو الماضي، تمت زراعة أول بذرة للقنب الهندي بشكل قانوني في المغرب العربي بإقليم تاونات، بحضور السلطات العمومية، وقامت مجموعة من الفلاحين والمهندسين والتقنيين المشرفين على العملية بزراعة البذور في مشاتل مكشوفة وأخرى مغطاة.

المصدر: هسبريس