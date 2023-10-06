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نقاش لافت على "X" بين ساويرس والبرادعي عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر

أخبار العالم العربي

نقاش لافت على
RT
نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي ورجل الأعمال نجيب ساويرس
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تبادل نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، في سلسلة تدوينات وتعليقات على منصة "X" الآراء مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، حول وضع مصر الاقتصادي.

وفي البداية نشر البرادعي تدوينة عبر صفحته على منصة "X"،(تويتر سابقا)، قال فيها: "الاقتصاد علم معقد وصعب وهناك مدارس مختلفةً وآراء متباينة ولكن في كل الأحوال من المهم أخذ رأي كبار المتخصصين كما هو الحال بالنسبة لكافة الأنشطة الإنسانية الأخرى".

وأضاف "قد يكون مهما فى تلك المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصري أن نطلب من عدد محدود من خبراء الاقتصاد العالميين المشهود لهم بالكفاءة أن يقدموا لنا رؤية شاملة فى كيفية التعامل مع الاقتصاد الكلي macro economics للمساعدة في الخروج من المأزق الحالي".

وتابع البرادعي قائلا "الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني السابق آبي فعل ذلك عندما كانت اليابان على شفا اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ودعا الاقتصادي الشهير بول كروجمان للتشاور قبل اتخاذ القرارات الهامة".

واختتم نائب الرئيس المصري السابق تدوينته بالقول "لا خاب من استشار".

وعلق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على منشور البرادعي بالقول: "حضرتك مش شايف المشكلة خالص.. المشكلة مش اقتصادية خالص! القعدة بره بعدتك عن واقعنا".

ورد البرادعي قائلا: "شايفها كويس يا نجيب وفاهمها زي ما انت شايفها وفاهمها ويمكن من بره الصورة أوضح.. بالطبع في حالتنا مفيش إصلاح اقتصادي من غير إصلاح سياسي.. تحياتي".

ولم يخض رجل الأعمال المصري في الإصلاح السياسي الذي طرحه البرادعي من أجل الإصلاح الاقتصادي واكتفى بالرد قائلا: "تحياتي".

المصدر: RT

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