بيروت.. جرحى إثر شجار كبير بين سوريين ولبنانيين والجيش يتدخل

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة عدد من الأشخاص بجروح إثر إشكال كبير وقع بين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة شمال بيروت، ليل الخميس- الجمعة.

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وقالت قناة "الجديد"، إن "الإشكال في منطقة ‎الدورة سببه حادث سير وقع بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة لبناني استنجد بعماله السوريين، وقد تطور الإشكال ما استدعى تدخل الجيش اللبناني".

وقد لجأ العديد من السوريين إلى مكان عملهم وتحصنوا داخله فيما تجمع نحو 200 شاب لبناني في الشارع وأشعلوا النار أمام مدخل المعمل وأصروا على خروج السوريين من المبنى ومن المنطقة.

وحضرت القوى الأمنية والجيش إلى مكان الشجار، وضربت طوقا حول الأبنية التي يقطنها السوريون، وعملت على إخراجهم من المبنى، وألقت القبض على مفتعلي الإشكال والمتورطين فيه.

بالفيديو- المشاهد الاولى للاشكال بين لبنانيين وسوريين في منطقة #الدورةpic.twitter.com/4E9kONGzQm — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2023

بالفيديو - الجيش يعمل على اخلاء السوريين من معمل الخياطة في منطقة #الدورة حيث وقع الاشكال بين سوريين ولبنانيين pic.twitter.com/SQOyFgAoO8 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2023

وتوسع الشجار إلى مستديرة الدورة، وإلى داخل شوارع برج حمود كما إلى منطقة الرميل في الأشرفية، شرق بيروت.

بدورها قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "حالة من التوتر تسود منطقة الدورة، نتيجة الإشكال بين نازحين سوريين وآخرين لبنانيين، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من الطرفين".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية