مصر.. طوارئ في الاسكندرية وتحركات عاجلة نحو مطروح

أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ في محافظة الإسكندرية، بعد أمطار شديدة ضربت المحافظة وتزامنا مع سيول عنيفة في محافظة مرسى مطروح.

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وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إنه تم رفع درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي وحتى استقرار حالة الاضطراب الجوي، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات، وعلى تواجد كل مسئولى القطاعات المعنية علي مدار الساعة.

وأشار إلى الاستعداد لاستمرار الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية اليوم الخميس، أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

وأوضح جاهزية وتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة فى المناطق التى تشهد أمطارا، وانعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر علي مدار 24 ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

ووجه رئيس الوزراء المصري بسرعة انتقال سيارات شفط المياه من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وغيرهما لمساعدة الجهات التنفيذية فى المحافظة فى التعامل مع آثار السيول، كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على توفير مختلف الإمكانات التي تحتاج لها المحافظة، لسرعة حل أي مشكلة نتجت عن مياه السيول، سواء بالطرق أو المرافق العامة، وغيرهما، مؤكدا المتابعة الدائمة للموقف.

وطالبت المحافظة المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره، واتخاذ الحيطة والحذر مؤكدة أن أجهزة المحافظة حاليا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إلى أن المحافظة متأثرة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فضلًا عن كتل هوائية رطبة موجودة أثرت على طقس مرسى مطروح، نتيجة مرورها على البحر المتوسط.

وأكدت غانم، أن فرق درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا، وأيضا سطح الأرض، أدى إلى تطور السحب بشكل كبير، وتحولها إلى سحب رعدية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية