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الخارجية الجزائرية تنفي علاقتها بـ"بيان مزيّف" حول الوضع في مالي

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الخارجية الجزائرية تنفي علاقتها بـ
Legion-Media
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نفت وزارة الخارجية الجزائرية يوم الاربعاء أي علاقة لها بالبيان الذي تم تداوله حول مالي ونسب إليها "بهتانا".

وجاء في بيان الخارجية: "لقد تبين تداول بيان حول مالي، منسوب بهتانا إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج".

وأضاف البيان، "عليه، تكذب الوزارة بشكل رسمي أي علاقة للجزائر بالبيان وبما جاء فيه من موقف مزعوم".

وأشارت الوزارة إلى أن بيانها "يوجه تحذيرا لما يمكن أن تلحقه هذه الوثيقة من ضرر".

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المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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