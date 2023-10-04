مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية

أعلنت وزارة النقل المصرية الموافقة على إنشاء مقر لشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة العربية السعودية بعد ان حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية.

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وترأس وزير النقل كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة، وأكد على ضرورة التوسع في الدخول في أنشطة أخرى بخلاف الطرق والكباري.

كما أكد الوزير على ضرورة الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى بمصر، والتوسع خارجيا خاصة في إفريقيا والدول العربية، حسب البيان.

والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، هي شركة حكومية تعمل في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، ويتبعها 4 شركات تم تأسيسهم عام 1963، وفق موقعها الرسمي.

المصدر: RT