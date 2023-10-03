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الحكومة المصرية تعلن عن مبادرة جديدة لخفض الأسعار

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تعلن عن مبادرة جديدة لخفض الأسعار
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.

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وأضاف رئيس الوزراء: "نعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، ونعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، ونتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

وأوضح مجلس الوزراء في بيانه حول مبادرة خفض الأسعار أنه خلال الاجتماع جرى استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وجرى التوافق على أن الإعلان سيكون الأسبوع المقبل عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.

وأشار وزير التموين، إلى ما جرى عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحا أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية في ما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يجري من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات، التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات المستمرة، بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.

المصدر: RT

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