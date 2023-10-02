سانا: الجيش الأمريكي يسرق 95 صهريجا من النفط السوري
Sputnik
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كثف الجيش الأمريكي عمليات سرقة النفط السوري بعد نقل أكثر من 95 صهريجا من حقول الجزيرة السورية، خلال الـ24 ساعة الماضية إلى قواعده في الأراضي العراقية.
وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "رتلا للجيش الأمريكي مؤلفا من 70 صهريجا محملة بالنفط خرج على دفعات صباح اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي".
ووفقا للوكالة، فإن رتلا آخر خرج في التوقيت نفسه من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية يضم 65 آلية منها 25 صهريجا محملا بالنفط.
المصدر: سانا