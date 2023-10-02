وزير مصري أمام السيسي: مصر تفوقت على أمريكا

أكد وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، أن مصر تفوقت على أمريكا في علاج فيروس سي وإعلانها خالية من الفيروس.

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وقال وزير الصحة خلال مؤتمر حكاية وطن: "رغم إمكانياتنا المحدودة تمكننا من القضاء على فيروس سي ولذلك فإن المنظمات الأمريكية والصحف هناك تساءلت لماذا لم تستطع أمريكا القضاء على فيروس سي كما فعلت مصر".

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، قد أعلن أن مصر استطاعت خلال التسع السنوات الماضية القضاء على فيروس "سي"، مبينا أن البلاد كانت معروفة بأنها بين أكبر دول العالم إصابة بهذا الفيروس.

وقال رئيس الحكومة مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، إن الدولة المصرية استطاعت ذلك بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر وخلال أيام قليلة ستعلن أنها خالية من فيروس "سي".

وفي منتصف سبتمبر الجاري، أفاد متحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، بأن مصر ستتسلم قريبا من منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من "فيروس سي" (التهاب الكبد C).

وأضاف أن مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء علي الفيروس بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعّال للمرضى.

وأوضح أن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن ما بين خدمات مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية