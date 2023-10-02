ستبث عبرها برامج من RT العربية.. "سبوتنيك" تأخذ موجة "بي بي سي" في لبنان

أطلقت وكالة "سبوتنيك" الروسية بثها باللغة العربية من بيروت الذي سيتخلله عدد من برامج RT العربية، على موجة 93,6 التي أخلتها الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بسبب نقص التمويل.

وابتداء من اليوم الاثنين، يمكن الاستماع إلى برامج "سبوتنيك" على التردد الذي كانت تستخدمه سابقا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الناطقة بالعربية، التي توقفت عن البث بشكل كامل في يناير الماضي من هذا العام، في لبنان بسبب نقص التمويل.

وبالإضافة إلى ذلك، تصل الإشارة الصادرة عن محطة إذاعة "سبوتنيك" أيضا إلى أراضي سوريا.

وتستضيف إذاعة "سبوتنيك" العربية صحفيين عربا معروفين في المنطقة وسيتضمن جدول البث أيضا برامج من القاهرة وموسكو تناقش مجموعة واسعة من المواضيع.

وقالت لينا أندريشينكو رئيسة قسم الإذاعة والبودكاست في "سبوتنيك": "سنقوم بشكل أساسي ببث المعلومات والمحتوى التحليلي. سنتحدث عن أهم المواضيع والمشكلات الدولية التي تمس المجتمع اللبناني، لأن المواضيع الاجتماعية لها صدى كبير لدى الجمهور المحلي".

المصدر: "سبوتنيك"