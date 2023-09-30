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السيسي يكشف عن تحذير موجه له: حيقطعوك

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السيسي يكشف عن تحذير موجه له: حيقطعوك
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كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن حوار جرى بينه وبين شخص لم يحدد هويته بشأن أمر يهدد الرئيس المصري في حال توليه الرئاسة في العام 2014.

وقال السيسي خلال إحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" التي انطلقت السبت: "في 2014.. حد قالي أنت أيقونة مصر.. إيه اللي يدخلك الدولة دي.. قالي أنت بطل مصر.. أوعى تدخل علشان بعد كده حيقطعوك".

وأوضح السيسي أنه رد على هذا الشخص بالقول:" لو كان ثمن بناء الدولة دي مش تقطيعي لكن موتي.. أنا هعملها".

وتابع "أوعوا تفتكروا إني جاي أقدم نفسي لكم.. لا لا .. ده لا يليق.. إحنا بننجد دولة صعبة.... عمر ما كان اللي بيخشلنا قد اللي بنصرفه، وكان قبل عام 2014 الناس بتاكل بس".

وانطلقت السبت، وعلى مدار 3 أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال مؤتمر "حكاية وطن"ويشمل جلسات بشأن الاقتصاد، يشارك فيها السيسي وعدد من الوزراء.

المصدر: RT

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