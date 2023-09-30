السلطات العراقية تنفي اقتحام مطار البصرة الدولي

نفت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم السبت، اقتحام مطار البصرة الدولي بسيارة، وفقا لبيان صحفي.



وذكرت في بيان صحفي: "تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواص الاجتماعي فيديو تظهر فيه سيارة تقتحم مطار البصرة الدولي، وعلى ضوء ذلك تود إدارة سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام ولجميع مسافرينا الكرام نفيها لجميع تلك المزاعم التي لا تمت للواقع بصلة ومن خلال ما بينه مطار البصرة الدولي في بيانه الأخير الذي أصدره في الساعات الماضية".

وأضافت: "نؤكد انسيابية حركة العمل وانتظام مواعيد الرحلات الجوية في مطار البصرة الدولي الذي لا يتأثر بتلك الفبركات الإعلامية البغيضة ومن يقف وراءها".



المصدر: RT