منظمة إنقاذ توثق صدم قارب خفر السواحل الليبي لآخر يُقل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش" إن قاربا تابعا لخفر السواحل الليبي اصطدم بآخر كان يقل قرابة 50 مهاجرا قبالة الساحل الليبي، يوم الجمعة، ما أدى إلى غرق القارب الأخير جزئيا.

وقد أدى الاصطدام إلى سقوط العديد من المهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، ما اضطرهم إلى السباحة إلى سفينة ليبية أخرى مجاورة بحثا عن الأمان، بحسب ما ذكرته منظمة الإنقاذ الألمانية.

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وأصدرت "سي ووتش" مقطعا مصورا يظهر قارب خفر السواحل يقترب من قارب المهاجرين وبعد ذلك يسقط معظم من كانوا على متن القارب الأخير في الماء.

وقالت "سي ووتش"، التي تنفذ عمليات الإنقاذ وسط البحر المتوسط، إن أفراد خفر السواحل كانوا يطاردون قارب المهاجرين المطاطي منذ وقت مبكر من صباح الجمعة قبل أن يصطدموا بجانبه.

وقال المتحدث باسم المنظمة، فيليكس ويس، إن الحادث وقع على بعد حوالي 48 كيلومترا إلى شمال مدينة زوارة غربي ليبيا.

المصدر: أ ب