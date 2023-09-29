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وفاة جندي بحريني رابع إثر إصابته في هجوم الاثنين الماضي عند الحدود اليمنية السعودية

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وفاة جندي بحريني رابع إثر إصابته في هجوم الاثنين الماضي عند الحدود اليمنية السعودية
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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن جنديا بحرينيا رابعا لقي حتفه يوم الجمعة، "متأثرا بجروحه الخطيرة" إثر الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي قرب الحدود السعودية اليمنية.

 

وذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، مقدمة العزاء والمواساة إلى عائلته.

وقالت في بيان: "تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي، وهو من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس حيث استشهد يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي، وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل".

وأعلن الجيش البحريني، يوم الأربعاء الماضي، وفاة عسكري ثالث بعد إصابته في الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي، عند المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية.

وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، مقتل ضابط وضابط صف بحرينيين من قوة الواجب المشاركة في الحدود الجنوبية بهجوم من بعض الحوثيين.

كما أعلنت قوة دفاع البحرين في وقت سابق، مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمسيرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية.

هذا وأكدت موسكو إدانتها للهجوم، في وقت سابق، مشيرة لمعارضتها الدائمة لأي لجوء للقوة ينجم عنه ضحايا بشرية وتدمير للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض جهود السلام.

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المصدر: RT

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