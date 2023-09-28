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مصر.. طرح ورقة اقتراع مصممة على طريقة "برايل" لضعاف البصر والمكفوفين

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مصر.. طرح ورقة اقتراع مصممة على طريقة
Gettyimages.ru
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أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر عن طرح ورقة اقتراع انتخابية مصممة على طريقة برايل، لإتاحة فرصة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لضعاف البصر والمكفوفين.

وقالت، إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه جرى تعميم التجربة على جميع اللجان والمقار الانتخابية بهدف إزالة العقبات كافة أمام ممارسة ضعاف البصر حقوقهم الدستورية.

ولفتت كريم إلى تجربة ورقة الاقتراع المصممة بطريقة برايل خلال استحقاقات سابقة ولكن في إطار محدود.

المصدر: "الشروق"

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