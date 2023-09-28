قطر تعيّن سفيرا جديدا لها في مصر

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قرارا بتعيين طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

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وجاء تعيين سفير قطر الجديد في مصر في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين القاهرة والدوحة تطورا ملحوظا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العُلا في 5 يناير 2021.

وفي وقت سابق أعلن، رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات بالفترة المقبلة.

وشدد على حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

المصدر: RT